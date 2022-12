So sah es vom Turm der Osnabrücker Marienkirche zum Jahreswechsel 2017/2018 aus. Archivfoto: Gert Westdörp up-down up-down Grüne fordern Verbot Böllern wieder erlaubt: Das gibt es Silvester 2022 in Osnabrück zu beachten Von Sandra Dorn | 29.12.2022, 16:45 Uhr

Corona scheint vorbei zu sein, die Deutschen dürfen zum Jahreswechsel 2022/23 wieder feiern, Feuerwerk kaufen und böllern. Polizei und Rettungskräfte in Osnabrück wappnen sich bereits für die Folgen der ersten Silvesternacht ohne Böllerverbot seit 2019. Was ist erlaubt, was nicht?