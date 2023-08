Landgericht verurteilt Suchtkranken Böller auf Polizisten geworfen: 39-jähriger Osnabrücker muss mehrere Jahre ins Gefängnis Von Hendrik Steinkuhl | 24.08.2023, 11:42 Uhr Weil er einen Böller in die Polizeiwache am Osnabrücker Kollegienwall geworfen hatte, wurde ein 39-Jähriger verurteilt. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

Das Landgericht hat einen Mann aus Osnabrück zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Angeklagte hatte im Januar ein Böller-Paket in die Polizeiwache am Kollegienwall geworfen und vor zwei Jahren einen Keller in Nahne angezündet.