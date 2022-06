Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, seine zum Tatzeitpunkt von ihm getrennt lebende Frau aus niederen Beweggründen getötet zu haben. Der Tod der Frau, die am Morgen des 26. Oktober vergangenen Jahres vor ihrer Wohnung umgebracht wurde, als sie mit ihrem Auto zur Arbeit fahren wollte, ereignete sich vor einem direkt an der Teutoburger-Wald-Straße (Bundesstraße 51) am Ortsausgang Richtung Bad Iburg gelegenen Mehrfamilienhaus.