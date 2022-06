Blutkonserven werden im Raum Osnabrück. Am 14. Juni gibt es einen Blutspendetermin in der Osnabrück-Halle. (Symbolfoto) FOTO: Rolf Vennenbernd Spendenaktion am 14. Juni DRK schlägt Alarm: Blutkonserven in Osnabrück und Umgebung werden knapp Von Thomas Wübker | 11.06.2022, 14:09 Uhr

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) schlägt Alarm und warnt vor einer extrem kritischen Versorgungslage bei Blutkonserven. Dazu hat auch eine rückläufige Spendenbereitschaft geführt, heißt es in einer Pressemitteilung. In den Kliniken in und um Osnabrück herrscht schon jetzt eine Mangelsituation.