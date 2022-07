Anfeuerung von Lehrerinnen und Mitschülern. FOTO: Helmut Kemme up-down up-down Blumes selbstgestrickte Badehose 75. Jahnschwimmen: Spaß am Rand, Ehrgeiz im Becken – Lehrerstaffel lässt das Nettebad erbeben Von Carsten Kuhn | 08.02.2013, 18:26 Uhr

Puh, was für ein Lärm frühmorgens im Nettebad. Und was für ein Gewusel. Das Jahnschwimmen hat gerufen: 38 Schulen der Stadt Osnabrück sind dabei, davon 24 Grundschulen. Und eben diese sind die ersten am und im Schwimmbecken. Manche rücken sich noch die Schwimmbrille zurecht, andere zupfen sich vor Nervosität an der Badehose, bevor das Startsignal ertönt. Der Sprung ins Wasser verhallt dann in einem Orkan von Anfeuerungsrufen.