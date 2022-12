Lädt zum „Rock Around The Christmas Tree“ ins Blue Note ein: die Blues Company. Foto: Michael Gründel up-down up-down Drei Konzerte in Osnabrück Die Blues Company feiert im Blue Note “Rock Around The Christmas Tree“ Von Tom Bullmann | 20.12.2022, 15:18 Uhr

Lieb gewonnene Tradition in Osnabrück: Die Blues Company feiert an drei Abenden klingende Weihnacht. Mit neuen Songs liefert die Band diesmal auch einen Ausblick auf den Live-Mitschnitt eines Auftritts in Lahnstein, der im nächsten Jahr erscheinen wird.