Lohnenswerter Standort: Die mobilen Blitzer an der Iburger Straße lösen in enger Taktung aus. Tempo 30 hat sich nach wie vor nicht durchgesetzt. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Schon 26 Fahrverbote Blitzer-Bilanz an der Iburger Straße in Osnabrück: Verstöße im Minutentakt Von Meike Baars | 21.06.2023, 05:36 Uhr

Stell dir vor, du startest einen Modellversuch und kaum einer macht mit. So droht es an der Iburger Straße zu laufen: Zu wenige Autofahrer halten sich an das neue Tempolimit. Um sie zum Bremsen zu bewegen, lässt die Stadt verstärkt blitzen – in bemerkenswertem Akkord.