Ein Blitz ist in ein Wohnhaus im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup eingeschlagen und hat ein Feuer ausgelöst. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Strohballen auf dem Dachboden Nach Blitzeinschlag: Wohnhaus in Osnabrück fängt Feuer Von Ralf Döring | 17.07.2023, 19:31 Uhr

In Osnabrück ist am Montagabend ein Wohn- und Lagerhaus in Brand geraten. Ein Blitzeinschlag hat das Feuer ausgelöst.