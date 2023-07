Dieser Blindgänger wurde im vergangenen Jahr in der Dodesheide entschärft. Archivfoto: Swaantje Hehmann up-down up-down 5600 Haushalte werden evakuiert Bombenräumung in der Gartlage: Vier Osnabrücker Stadtteile von Evakuierung betroffen Von Marcus Alwes | 06.07.2023, 14:19 Uhr

Ende Juli steht Osnabrück vor einer weiteren Bombenräumung. Rund 5600 Haushalte werden dann von Evakuierungsmaßnahmen betroffen sein – in der Gartlage, in Schinkel, am Sonnenhügel und im Widukindland.