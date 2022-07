In der Dodesheide ist ein Blindgänger gefunden worden, der noch am Dienstagabend entschärft werden soll. FOTO: dpa/Friso Gentsch (Symbolbild) up-down up-down Die Ereignisse im Überblick Bombe gefunden: 5400 Osnabrücker sollen ab sofort ihre Wohnung verlassen Von Markus Pöhlking | 12.07.2022, 17:09 Uhr

Bei Sondierungsarbeiten am Limberg in der Dodesheide ist am Dienstag eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll noch am Abend entschärft oder gesprengt werden. Teile des Stadtteils werden dafür evakuiert.