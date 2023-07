Moderne Blasmusik spielt das Ensemble Querbeat am 20. Oktober in Osnabrück. Foto: Moritz Künster up-down up-down „Future Brass Punk“ Blasmusik mit Querbeat am 20. Oktober im Hyde Park in Osnabrück Von Thomas Wübker | 04.07.2023, 13:29 Uhr

„Future Brass Punk“ nennt die Blaskapelle Querbeat ihren Stil. Was dahinter steckt, kann man am 20. Oktober im Hyde Park in Osnabrück erfahren.