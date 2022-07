Es war nicht allein Lüstringens Darbietung, die zum Erfolg führte. Es war auch die Mithilfe Holzhausens, die Coach Dirk Gellrich „kopflos“ nannte. Er hätte drastischere Attribute finden können, was sein Team nach guter erster Hälfte – SCLs Offensive kam nicht zur Geltung, BSV hatte die besseren Chancen – und verdienter Führung nach Wiederbeginn (Tim Pörtner, 47., FE) daraus machte.

Der seit einem Ellbogencheck kurz vor der Pause mit Platzwunde und Turban spielende Andreas Backes konnte sich nach dem Tor eine an den Gegenspieler gerichtete Unfreundlichkeit nicht verkneifen. Schiedsrichter Dennis Götsch mischte sich ein und stellte Backes vom Platz.

Keine zwei Minuten später der nächste BSV-Blackout: Nach einer Ecke kam Stojan Savic zum Kopfball, der unter der Sohle des am Pfosten platzierten Christian Kleinheider zum Ausgleich ins Tor kullerte. Lüstringens 2:1 hatte endgültig Slapstick-Charakter: Timo Wiesch brachte eine Flanke scharf in den Strafraum, Henrik Wisniewski wollte klären – und schoss seinen Kollegen Robin Bick an, von dem der Ball ins Tor trudelte (53.).

Die nächsten überflüssigen Aktionen gehörten Lüstringens Sergej Maljutin (Nachtreten, 58.) und Matthias A’Tellinghusen (grobes Foulspiel, 78.), die konsequent ebenfalls mit Rot geahndet wurden. Beim zwischenzeitlichen 3:1 (Yalcin Emekci, 70.) war die BSV-Defensive gar nicht im Bilde, Schlussoffensive in Überzahl wirkte wie ein stumpfes Messer, mit dessen Abwehr Tobias Langemeyer & Co. keine Mühe hatten.

Trotz des Sieges fand SCL-Spielertrainer Oliver Villar wenig lobende Worte für den Auftritt seiner Mannschaft: „So wollten wir nicht Fußball spielen.“ Und Gellrich? Eigentlich hatte seine Mannschaft zuerst vieles richtig gemacht, doch das gerade Aufgebaute schnell wieder umgestoßen: „Das ist der Unterschied: Die spielen weiter, wir machen was anderes.“

Lüstringen: Langemeyer – Emekci (89. Schröder), Ziegler, Savic, Kurt (76. Bellhassan) – Maljutin, A’Tellinghusen – Opitz, Ahmet, Wiesch – Alagic (68. Villar).