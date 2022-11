„Black Friday“ - dieser Begriff ist in diesen Tagen nicht bloß im Internet zu lesen, sondern auch auf vielen Schaufenstern. Allerdings macht nicht jeder lokale Einzelhändler bei der Rabattschlacht mit. Symbolfoto: dpa/Keystone/Christian Beutler up-down up-down Ansichten gehen auseinander Welche Rolle spielt der Black Friday für die Osnabrücker Einzelhändler? Von Christoph Beyer | 25.11.2022, 05:52 Uhr

In den USA gilt der Black Friday als traditioneller Start ins Weihnachtsgeschäft. Aber auch hierzulande wächst seine Bedeutung stetig: Vor allem der Onlinehandel lockt Kunden an diesem Tag, oft aber auch schon in den Tagen zuvor, teilweise mit kräftigen Rabatten. Aber auch der lokale Einzelhandel entdeckt den „schwarzen Freitag“, so die wörtliche Übersetzung, zunehmend für sich. Wie ist die Situation in Osnabrück?