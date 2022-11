Schwarzer Freitag in Osnabrück: Lockten die Black Friday Angebote mehr Menschen als sonst in die Innenstadt? Foto: Jörn Martens up-down up-down Eindrücke aus der Innenstadt So voll war es am Black Friday 2022 in Osnabrück Von Johannes Kleigrewe | 25.11.2022, 16:59 Uhr | Update vor 27 Min.

Rabatte von bis zu 50 Prozent, Plakate, die den Black Friday, das Black Weekend oder gleich die Black Weeks ausrufen: Nicht nur Onlineshops locken am letzten Freitag im November mit satten Rabatten, sondern auch der lokale Einzelhandel. Kommen dadurch auch mehr Kunden in die Stadt? Wir haben uns am Black Friday in der Osnabrücker Innenstadt umgesehen.