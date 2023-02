Ist online und live sehr beliebt: Motivationstrainer Biyon Kattilathu Foto: Stephan Zimmer up-down up-down Auftritt in Osnabrück Motivationstrainer Biyon Kattilathu gibt fünf Tipps fürs Glücklichsein Von Tom Bullmann | 09.02.2023, 13:30 Uhr

Der Auftritt von Motivationstrainer Biyon Kattilathu in der Osnabrückhalle musste wegen starker Ticketnachfrage vom Kongresssaal in den großen Europasaal verlegt werden. Unseren Lesern verriet der Sohn indischer Eltern die fünf Tipps, die ihm in seinem eigenen Leben viel geholfen haben.