Eine Zählung des Diözesanjugendamtes habe ergeben, dass in diesem Jahr 4000 Personen mehr als im Jahr 2022 mit der katholischen Kirche in den Urlaub gefahren sind, teilt das Bistum Osnabrück mit. Damit habe nun wieder der Stand von vor der Corona-Pandemie erreicht werden können. Insgesamt wurden 195 Angebote erfasst, 30 mehr als im Jahr 2022, darunter zahlreiche Zeltlager.

Konkret gingen 13.230 Kinder und Jugendliche zu den mehrtägigen Freizeiten. Sie wurden begleitet von 6451 Personen, die in den Leitungs- oder Küchenteams mit vor Ort waren.

„Ohne das große Engagement, sowohl von Ehren-, als auch von Hauptamtlichen, wären diese Angebote nicht möglich“, so Sprecher Benedikt Kisters. „Sie alle leisten einen wertvollen Dienst an der Gesellschaft, weil sie tausenden Kindern und Jugendlichen, egal ob sie einer Kirche angehören oder nicht, in den Ferien erlebnisreiche Auszeiten und Gemeinschaft ermöglichen.“