Das Bistum Osnabrück stellt Notleidenden insgesamt 1,2 Millionen Euro Mehreinnahmen aus Kirchensteuern zur Verfügung, die durch Zahlung der Energiekostenpauschale angefallen sind. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Mehreinnahmen aus Kirchensteuer Bistum Osnabrück hilft Menschen ohne Geld mit 1,2 Millionen Euro Von Sebastian Stricker | 15.02.2023, 10:26 Uhr

Das Bistum Osnabrück will Menschen helfen, die wegen gestiegener Lebenshaltungs- und Energiekosten in Not geraten sind. Dafür stellt es insgesamt 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld stammt aus Mehreinnahmen bei der Kirchensteuer.