Mit Beginn der zweiten 30.Minuten lief es besser bei den Bissendorfern, die immerhin auf 14:16 verkürzten. Doch der Zwischenspurt verpuffte, weil sich individuelle Fehler häuften, was die Gastgeber nutzten. Beim Stand von 18:24 war die Vorentscheidung für die Cloppenburger gefallen.

Dabei feierte Spielmacher Hauke Rehme-Schlüter nach knapp siebenmonatiger Verletzungspause ein verhaltenes Comeback. „Wir dürfen von Hauke noch keine Wunderdinge erwarten. Die lange Pause macht sich noch stark bemerkbar“, meinte Rapczinski, der nun am nächsten Spieltag im Heimspiel gegen Brinkum unter Erfolgsdruck steht, wenn sein Team nicht gänzlich den Anschluss an das Mittelfeld verlieren will.

In der Verbandsliga setzte die HSG Osnabrück mit dem verdienten 24:23 gegen Gruppenbühren ihre Erfolgsserie fort und ist seit neun Spielen ungeschlagen. Die Osnabrücker begannen konzentriert und nutzten die herausgespielten Chancen zum schnellen 6:2. Die Führung brachte Sicherheit ins Spiel, während die Gäste große Mühe hatten, den Anschluss zu halten. Beim 22:15 schien für die HSG die Vorentscheidung gefallen, ehe der Faden riss und die Gäste Tor um Tor aufholten. Beim 24:23 (59.) hatte Gruppenbühren den Ausgleich vor Augen, doch Torhüter Sebastian Siebert rettete zweimal den verdienten Erfolg.