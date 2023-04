Martina Kreidler-Kos sagt als Begleiterin des katholischen Reformprozesses „Synodaler Weg“ im Bistum Osnabrück: „Natürlich würde ich mir auch beim entscheidenden zweiten Teil der Bischofswahl mehr Beteiligung der Laien wünschen.“ Archivfoto: Andreas Kühlken up-down up-down Beteiligung an Bischofswahl verboten So reagieren Gläubige im Bistum Osnabrück auf die Watschn aus Rom Von Jean-Charles Fays | 22.04.2023, 07:31 Uhr

Vielfach ist von einer Watschn aus dem Vatikan für die Demokratiebewegung in der katholischen Kirche die Rede: Laien dürfen an der Wahl des neuen Osnabrücker Bischofs nicht beteiligt werden, sagt der Heilige Stuhl in Rom. Wie kommentieren das die Gläubigen im Bistum Osnabrück? Wir haben nachgefragt.