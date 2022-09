Verkehrsschilder Durchfahrt verboten, gelagert auf einem Betriebshof, München, 2. August 2022 Deutschland, München, 2. A Symbolfoto: imago-images/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Ab kommendem Mittwoch Birkenweg in Osnabrück wird für rund drei Wochen voll gesperrt Von Niklas Golitschek | 02.09.2022, 11:36 Uhr

Der Birkenweg in Osnabrück wird von Mittwoch, 7. September, an für rund drei Wochen voll gesperrt. Autofahrer müssen in dieser Zeit eine Umleitung nehmen.