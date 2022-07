Catering: In den Gemeinschaftsquartieren soll es ein ökologisches und faires Frühstück geben. „Wir arbeiten dort mit den regionalen Unternehmen Bosse und Soostmann zusammen sowie mit den Bio-Produkten von Rewe“, so Meuser. Getränke gibt es auf der Meile in Hartplastik-Mehrwegbechern. Außerdem wird umweltfreundliches Geschirr bei der Essensversorgung eingesetzt.

Energie: Es kommen stromsparende Leuchtmittel zur Schonung der Energieressourcen zum Einsatz, zum Beispiel wird es LED-Beleuchtung an allen Open-Air-Bühnen geben. Außerdem wurden in der Geschäftsstelle energieeffiziente Geräte angeschafft.

CO2-Ausstoß: Es sollen umwelt- und stadtfreundliche Fortbewegungsmittel eingesetzt werden. Dafür gibt es eine Kooperation mit der Deutschen Bahn. Die hat beispielsweise die Gültigkeit des Schülerferientickets auf den letzten Schultag, den ersten Tag des Landesturnfestes, vorverlegt. Für Freiluftfreunde gibt es einen Fahrradverleih mit zwei Ausleihstellen in der Stadt. Der ADFC Osnabrück ist mit einem Stand im Innenhof des Ratsgymnasiums vertreten. Hier ist der Verleih für ADFC-Mitglieder kostenlos. Ein weiterer Stand befindet sich in der Johannisstraße bei „Jonathans und Annas Laden“. Gegen zehn Euro Pfand steht einer der etwa 120 Drahtesel zur Verfügung. Die Räder stammen aus Spenden und wurden von der Fachklinik Nettetal und der Möwe verkehrstüchtig gemacht. Nach der Aktion gehen die Räder an die beiden Partner zurück. Außerdem werden Dienstfahrzeuge mit verbrauchssparender Technologie verwendet wie Blue-Motion-Fahrzeuge, die durch intelligente Motorsteuerung, Start-Stopp-Automatik und rollwiderstandsoptimierte Reifen einen geringen Verbrauch gewährleisten. Die Erstattung der Kosten von Autofahrten wurde verringert, und Flugreisen müssen angemeldet werden. „Wir haben allerdings keine Flugreisen gemacht, und soweit ich weiß, wird auch kein Star mit dem Flugzeug anreisen“, so Meuser. Beim Großevent selbst sind kurze Transportwege zwischen Bühnen und Zelten sichergestellt.

Wasser: In der Geschäftsstelle des Großevents gibt es wassersparende Armaturen und WC-Spülungen. Außerdem soll in den Unterkünften dazu animiert werden, Leitungswasser zu trinken.

