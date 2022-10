Schöne Grüße von der Stadtverwaltung? Das ist nur der Anfang. Demnächst sollen die Display an den Haupteinfallstraßen anspruchsvollere Botschaften vermitteln. Foto: Rainer Lahmann-Lammert up-down up-down Displays an Haupteinfallstraßen Was bezweckt die Stadt Osnabrück mit dieser Bildschirm-Botschaft? Von Rainer Lahmann-Lammert | 24.10.2022, 11:05 Uhr | Update vor 53 Min.

„Gute Fahrt auf Osnabrücks Straßen wünscht Ihnen Ihre Stadtverwaltung“. So steht‘s auf den neuen Displays an den Haupteinfallstraßen in Osnabrück. Dafür gibt die Stadt Geld aus? Nein, dafür nicht – demnächst sollen die Bildschirme auch noch den Verkehr regeln. Jedenfalls ein bisschen.