Anhand von Blättern, Rinde, Stamm Bilder-Quiz: Erkennst Du die Bäume aus dem Osnabrücker Land? Von Arlena Janning | 26.06.2022, 10:30 Uhr

Ob Nadel- oder Laubbaum – in der Region Osnabrück wachsen viele verschiedene Baumarten. Sie unterscheiden sich an ihren Blättern oder Nadeln, am Stamm und der Rinde. In diesem Quiz kannst Du Dein Wissen über unsere heimischen Bäume testen.