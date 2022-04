Damit spielte sie auf die zahlreichen Vergünstigungen im Ferienpass-Programm an. So wurden 2500 Kinobesuche, fast 3000 Zoobesuche, über 1000 Besuche in der Hoppla-Spielarena und 950 Minigolfer im Nettetal gezählt. Für zehn Kinder bleiben die Sommerferien 2011 aus anderen Gründen in guter Erinnerung: Sie haben am Preisausschreiben im Programmheft teilgenommen und gewonnen. Einen Gutschein über 50 Euro eines Osnabrücker Kaufhauses bekommt Michelle Düttmann, einen Gutschein über 40 Euro geht an Jasciz Cleall, und einen Gutschein über 30 Euro hat Saskia Maria Brormann gewonnen. Sechs weitere Kinder erhalten einen Ferienpass für die kommenden Sommerferien, die am 23. Juli 2012 beginnen.