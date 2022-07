In Osnabrück hat der Gremium MC ein Clubhaus an der Hafenstraße. FOTO: Archiv/Egmont Seiler up-down up-down Bikerparty Gremium MC Osnabrück: Clubhauseröffnung unter Polizeiaufsicht Von Hendrik Steinkuhl | 07.10.2012, 12:19 Uhr

Knapp 220 Mitglieder des Motorradclubs „Gremium MC“ haben am Samstag die Eröffnung ihres Clubhauses in der Hafenstraße gefeiert. Laut Polizei verlief die Feier friedlich. Das neue „Prospect Chapter“ (eine Art Ortsgruppe, die sich bewähren muss) birgt aber Konfliktpotenzial – denn „Gremium MC“ und die in Osnabrück etablierten „Bandidos“ gelten als verfeindet.