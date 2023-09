Die Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft (OPG) wird den Bike Tower betreiben. Für Stadtbaurat Frank Otte sei es selbstverständlich, dass die OPG gefragt wurde. Sie habe schon vor längerer Zeit erkannt, dass das Parken von Fahrrädern Zukunft hat.

Otte äußerte eine Zukunftsvision: Das Parken von Autos und Fahrrädern sowie Mobilitätselemente wie Carsharing und eventuell mal Leihrädern soll aus einer Hand sein, damit der Bürger irgendwann mit einer Karte oder einer App alles das tun kann, was er außerhalb der individuellen Mobilität tun will – von daher ist es laut Otte folgerichtig, die OPG als Betreiber zu haben. Eigentümer bleibt der Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück.

Die Außenfassade des Bike Towers wird mit dem Motiv der Künstlerin Inga Krause beklebt. Foto: Michael Gründel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Lara Hilgen, Projektleiterin der OPG, sagte: „Wir möchten künftig ganzheitlicher Lösungsanbieter für Mobilität, für den boomenden Verkehr sein und das eben auch über das Auto hinaus wie zum Beispiel das Fahrrad.“ Die OPG freue sich über die Portfolioerweiterung und sei gerade intensiv mit Schulungen beschäftigt, um den Bike Tower zukünftig zuverlässig zu betreiben.

Testphase ab Oktober

Die Arbeiten an dem 16 Meter hohen Turm, in dem 160 Fahrräder sicher und trocken per App abgestellt werden können, sind bis auf die künstlerischen Arbeiten und das Einspielen der Technik soweit fertig. Ab Oktober beginnt eine Testphase für einen ausgewählten Nutzerkreis: „Wir möchten alle Fehler wirklich ausloten“, sagte Hilgen. Dadurch will die OPG sicherstellen, dass es voll funktionsfähig ist, wenn am 1. Dezember der Betrieb beginnt.

Künstlerische Arbeiten am Bike Tower haben begonnen

Es wurde bereits begonnen, die Flächen des Bike Towers mit einem bunten Motiv, das von der Bremer Künstlerin Inga Krause stammt, zu folieren – die künstlerischen Arbeiten sollen im Zeitraum von einer Woche vollendet werden. Das Thema für die Gestaltung des Fahrrad-Parkhauses lautet „Mobilität im Wandel“. Krause erklärte, dass es sich bei ihrer Motividee um eine Zukunftsvision für die Stadt Osnabrück handle.

Die ersten Folien kleben bereits. In einer Woche soll das komplette Motiv auf dem Bike Tower zu sehen sein. Foto: Michael Gründel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Auf den einzelnen Ansichten des Bike Towers sehen Sie keine Autos mehr.“ Stattdessen seien Menschen, die auf Fahrrädern, zu Fuß oder mit der Bahn unterwegs sind, zu sehen. „Es ist eine kinderfreundliche Stadt, eine grüne Stadt“, erklärte Krause. Besonders wichtig für die Bremer Künstlerin sei es, die Diversität der Gesellschaft in ihrem Motiv zu zeigen. Es zeige viele genderneutrale Figuren und um Inklusion mitzudenken, hat Krause eine Person im Rollstuhl in ihr Motiv eingebunden. Zudem seien darin viele kleine Hinweise auf die Stadt Osnabrück zu finden. „Das Rad von Osnabrück, natürlich die Friedenstaube, ein Bibelhaus, die Silouette des Heger Tors“, so Krause.

Die Bremer Künstlerin Inga Krause zeigt in ihrem Motiv eine Zukunftsvision der Stadt auf. Foto: Michael Gründel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch das Bahngebäude des Osnabrücker Altstadtbahnhofs wird im gleichen Stil gestaltet. „Ich bin froh, den Pinsel schwingen zu dürfen“, sagte die Bremer Künstlerin, die das Gebäude in der kommenden Woche bemalen wird.

Die Gesamtkosten für das Bike-Tower-Projekt betragen 2,5 Millionen Euro, die im Rahmen einer Förderung vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr zu 100 Prozent übernommen werden.