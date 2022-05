Die Bierpreise ziehen an - auch in Osnabrück. FOTO: dpa/Christophe Gateau Energie und Rohstoffe sind teurer Bierpreise werden bald auch in Osnabrücker Kneipen steigen Von Thomas Wübker | 12.05.2022, 07:45 Uhr

Biertrinker müssen jetzt stark sein. In ganz Deutschland steigen die Preise für den Gerstensaft stark an. In Osnabrück warten die Gastronomen mit einer Erhöhung noch ab. Sie sind aber sicher, dass sie ihre Preise bald anpassen müssen.