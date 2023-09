Selbstbedienungskassen wie im Supermarkt wird es bei L&T erst einmal nicht geben. Stattdessen plant das Unternehmen eine andere Möglichkeit des eigenverantwortlichen Bezahlens: mit App und gänzlich digital. „Wir haben vor anderthalb Monaten das erste Mal einen Test durchgeführt, in dem wir einen möglichen begleiteten Self-Checkout-Prozess durchgespielt haben“, verrät der Projektverantwortliche Lars Rülander.

Selbst bezahlen via App bei L&T in Osnabrück

Das Ganze funktioniert via App, erklärt er. Mit dem Handy können Kunden ihre Produkte scannen und direkt in der App bezahlen. Aufgebaut ist die Anwendung ähnlich wie ein Onlineshop. Die eingescannten Artikel landen in einem digitalen Warenkorb und können über die gängigen, digitalen Systeme bezahlt werden – bar geht es nicht. An rund 20 ausgewählten Kunden zwischen 22 und 63 Jahren hat L&T den „Self-Checkout“ getestet.

Bis diese Option für die gesamte L&T–Kundschaft verfügbar ist, kann es allerdings noch etwas dauern. „Wir haben festgestellt, dass die Test-Kunden das System und auch die Idee, selbstständig mit dem eigenen Handy zu bezahlen, sehr interessant fanden“, erläutert Rülander. Doch aus den Rückmeldungen ging auch hervor, dass manche Aspekte noch Überarbeitungsbedarf haben, so zu Beispiel die Benutzeroberfläche.

Neues System wirft andere Service-Fragen auf

Und noch weitere Fragen müssen vor der Etablierung des Systems geklärt werden: Was passiert mit der elektronischen Sicherung, die an vielen Kleidungsstücken angebracht ist? Und was ist, wenn der Kunde eine Tüte für seine Einkäufe benötigt? „Es gibt drei Möglichkeiten des Self-Checkouts“, erklärt Geschäftsführer Alexander Berger, „die Erste ist: Der Kunde macht alles alleine und auf seinem eigenen Handy. Die Zweite: Wir haben einen Mitarbeiter, der gemeinsam mit dem Kunden den Checkout macht, unabhängig von der Kasse. Die dritte ist, dass der Kunde wie bei Ikea über ein Self-Checkout-Terminal scannt und bezahlt.“

Fertig geshoppt? Statt zur Kasse könnte der Weg demnächst zum Self-Checkout-Areal führen. Nach ein paar Klicks am Handy ist der Einkauf abgeschlossen - so die Theorie. Archivfoto: David Ebener

Die favorisierte Variante ist derzeit die Zweite: An unterschiedlichen Punkten im Laden wird es Areale geben, an denen Kunden die Waren über ihr Handy scannen und bezahlen können und ein Mitarbeiter zur Verfügung steht, um Fragen zu beantworten, den nötigen Service zu bieten und die Sicherungen zu entfernen.

„Self-Checkout“ erfordert Behutsamkeit im Kundenumgang

„Wir wollen sehr behutsam vorgehen – das Konzept des Self-Checkout erfordert eine gewisse Sensibilität im Umgang mit dem Kunden“, so Berger. Zwar bietet diese Bezahlweise einen gewissen Komfort für den Kunden, doch für das Unternehmen bedeutet sie auch Unsicherheit: Wenn ein Kunde beispielsweise versehentlich ein Teil zu wenig einscannt – oder auch, wenn er es absichtlich tut. Alexander Berger erklärt: „Überall da, wo ein Self-Checkout angeboten wird, steigen auch leider die Betrugsversuche – das hört man von den Lebensmittelhändlern genauso wie von den Baumärkten, wo der Service bereits angeboten wird.“

Dennoch will L&T die Umsetzung weiter optimieren: „Wir arbeiten jetzt Schritt für Schritt ab, was uns die Kunden zurückgemeldet haben, sodass wir die Funktionalität und Technik der App verbessern“, so Rülander. Im Oktober oder November folgt ein zweiter Test mit ausgewählten Kunden. Möglicherweise schon im Dezember sollen dann die ersten Live-Tests in einzelnen Abteilungen folgen.