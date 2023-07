In Osnabrück ist ein Radfahrer in eine Fußgängerin gefahren. Symbolfoto: IMAGO/Sebastian Gabsch up-down up-down Ersthelfer bestohlen Betrunkener Radfahrer fährt Fußgängerin um: 68-Jährige in Osnabrück schwer verletzt Von Catharina Peters | 09.07.2023, 14:21 Uhr

In der Nacht zum Samstag hat es auf dem Heger-Tor-Wall in Osnabrück gekracht: Ein Radfahrer hat eine Fußgängerin angefahren. Ersthelfer am Unfallort wurden dabei bestohlen.