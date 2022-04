Eine Verständigung zwischen den Beteiligten kürzte das Verfahren gegen den 24-jährigen Mann deutlich ab. Der Angeklagte war auf das Angebot des Gerichts eingegangen, dass ihm im Falle eines umfassenden Geständnisses eine Strafe zwischen 14 Monaten und zwei Jahren in Aussicht gestellt hatte. Die Option, die Strafe gegebenenfalls auch zur Bewährung auszusetzen, hielt sich das Gericht allerdings offen.

In einer Erklärung im Namen seines Mandanten schilderte der Verteidiger, wie der 24-Jährige vorgegangen war: Von einem „einflussreichen Mann“ mit guten Kontakten in seinem Heimatland habe sein Mandant Pässe mit fremden Namen bekommen. Mit diesen Dokumenten habe er sich in Deutschland gemeldet und Konten eröffnet.

Die dazugehörigen, auf einen falschen Namen ausgestellten EC-Karten nutzte der 24-Jährige dann, um zwischen Ende Oktober 2012 und April 2013 in Osnabrück, aber auch in Lengerich und Münster bargeldlos einzukaufen. Lebensmittel und Kleidung im Wert von rund 6500 Euro bekam der Angeklagte im Lastschriftverfahren in verschiedenen Geschäften. Einen Teil der zum Teil hochwertigen Kleidungsstücke musste der Mann an seine Hintermänner abgeben.

Es handele sich hier nicht um „einfache Betrügereien“, sondern um gewerbsmäßig begangene Taten, betonte der Richter. Der 24-Jährige sei planvoll und mit erheblicher krimineller Energie vorgegangen und habe so seinen Lebensunterhalt bestritten. Für den gewerbsmäßigen Betrug sehe der Gesetzgeber eine Mindeststrafe von sechs Monaten Freiheitsentzug vor.

„Durchaus heftig“

Für sämtliche 34 Fälle hielt das Gericht eine Gesamtstrafe von einem Jahr und acht Monaten für tat- und schuldangemessen. Diese Freiheitsstrafe setzten die Richter, anders als von der Staatsanwältin in ihrem Plädoyer gefordert, zur Bewährung aus: Zwar seien die Straftaten des 24-Jährigen „durchaus heftig“, wie es der Vorsitzende Richter salopp formulierte, aber es sei eben auch seine erste Verurteilung. Bislang sei der 24-Jährige strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Ebenfalls strafmildernd bewertete das Gericht die dreimonatige Untersuchungshaft, die der Mann im Vorfeld der Verhandlung bereits abgesessen habe. Auch das umfassende Geständnis des Angeklagten sowie der Umstand, dass er inzwischen in seinem Heimatland die Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz hat, waren Kriterien, die das Gericht bei der Urteilsfindung zu seinen Gunsten berücksichtigte.

Als Bewährungsauflage soll der 24-Jährige 1200 Euro an die Wärmestube Osnabrück zahlen. Innerhalb der vierjährigen Bewährungszeit dürfe er zudem keine Straftaten mehr begehen, schärfte der Richter dem 24-Jährigen ein: „Wenn noch einmal so was passiert, dann stehen schnell vier Jahre Knast auf dem Zettel.“