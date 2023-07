Am Osnabrücker Marienhospital hat eine Frau nach einem Schockanruf Geld an einen falschen Beamten übergeben. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Fünfstellige Bargeldsumme Nach Schockanruf: Frau übergibt in Osnabrück Geld an falschen Polizisten Von Henrike Laing | 07.07.2023, 20:00 Uhr

Am Dienstag ist eine Frau aus dem Landkreis Vechta Opfer eines Schockanrufs geworden. Am Marienhospital in Osnabrück übergab sie einem Unbekannten, der sich als Polizist ausgab, eine fünfstellige Bargeldsumme.