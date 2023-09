Forken für den Frieden Betonklötze am Osnabrücker Rathaus sind Teil einer Kunstinstallation Von Julia Gödde-Polley | 25.09.2023, 16:19 Uhr Drei Betonklötze liegen seit Montag vor dem Osnabrücker Rathaus und dem Ratskeller. Foto: Tobias Saalschmidt up-down up-down

Wer am Montag am historischen Rathaus in Osnabrück vorbeigeht, bemerkt vielleicht drei große Betonklötze neben der Treppe. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.