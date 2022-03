(Symbolbild) FOTO: Michael Gründel Per Haftbefehl gesucht Drogen genommen? Autofahrer flieht in Osnabrück vor der Polizei Von André Pottebaum | 10.08.2021, 19:23 Uhr

Ein Autofahrer ist am Montagabend in Osnabrück vor der Polizei geflohen. Später wurde ein per Haftbefehl gesuchter Verdächtiger festgenommen. Er könnte Betäubungsmittel zu sich genommen haben.