Am Dienstagabend werden die Gäste im Gemeindehaus an der Rückertstraße empfangen. Es erwartet sie ein zweiwöchiges Programm voller Ausflüge und Besichtigungen, aber auch anregender Gesprächsrunden. Die gemeinsame Zeit soll zur Konzeption neuer Projekte genutzt werden.

Den Kontakt nach Uganda pflegt die St. Elisabeth-Gemeinde bereits seit 1956. Auf Initiative des „Eine-Welt-Kreis“ der Gemeinde wurde 1998 eine Partnerschaft mit der Immaculate Conception Cathedral Parish in Soroti aufgebaut. Seitdem stärkten gegenseitige Besuche den regen Austausch. Mit Unterstützung der Elisabeth-Gemeinde wurde 2004 ein Wohnheim für Mädchen gebaut. Die Unterkunft ermöglicht jungen Mädchen aus entlegenen Dörfern den Schulbesuch. Derzeit wohnen rund 160 Schülerinnen in dem Hostel. Für 13 dieser Mädchen übernimmt die Elisabeth-Kirchengemeinde momentan die Schulgebühren und alltägliche Kosten.

Während des zweiwöchigen Besuches soll nun diskutiert werden, welche Möglichkeiten zur Förderung nach dem Schulabschluss bestehen. „Wir möchten die jungen Frauen gerne bei einer beruflichen Ausbildung etwa zur Krankenschwester oder Lehrassistenz unterstützen“, erklärt Guido Schmiddem vom Eine-Welt-Kreis. Auch ein Briefaustausch zwischen Jugendlichen in Soroti und Osnabrück wäre wünschenswert, sagt Mitorganisator Ludwig Berg.

Über Christine Kaiping von dem Osnabrücker Verein „Aidshilfe für Afrika e. V.“ entstand die Zusammenarbeit mit der Ärztin Immaculate Omagor, die eine ambulante Klinik in Soroti betreut. Am 31. August wird die Ärztin gemeinsam mit Catherine Flohr, Trägerin des Osnabrücker Integrationspreis, in der St. Wiho über Frauenrechte diskutieren. Die Möglichkeit zum Gespräch bietet sich auch bei einem Gemeindetreff am 4. September um 20 Uhr. An drei Thementischen werden die Rolle der Frauen in Soroti, die bisherigen Projekte sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gemeindearbeit diskutiert. Interessierte sind zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen.