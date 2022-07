Die Gemeinde Bissendorf hat aus dem Vorschlag ein Schreiben erarbeitet, das unter anderem an Amprion, RWE, den Landkreis Osnabrück, die Ministerien für Landwirtschaft und Umwelt sowie an die Bundesnetzagentur ging.

Was will die Gemeinde Bissendorf?

Diese Leitung gehört der Firma Amprion, einer ehemaligen RWE-Tochter. Amprion ist eines von vier Unternehmen, die mit dem Netzausbau in Deutschland beauftragt sind. Amprion plant den Neubau einer 380-kV-Leitung in der Trasse der bestehenden südlichen 220-kV-Leitung. Die Masten würden dann von 35 bis 40 Meter Höhe auf bis zu 65 Meter Höhe wachsen, und die Schutzstreifen müssten verbreitert werden. Im Februar hatte das Unternehmen seine Pläne in Bissendorf vorgestellt.

Die Verbindung zwischen den Umspannwerken in Bad Essen-Wehrendorf und Osnabrück-Lüstringen soll ausgebaut werden, um die Energie dann weiter nach Gütersloh zu leiten. So ist es im Energieleitungsausbaugesetz vorgesehen. Derzeit führen zwei Hochspannungsleitungen durch Bissendorfer Terrain: Eine nördliche 110-Kilovolt-(kV)-Trasse befindet sich im Besitz der RWE und führt durch Jeggen. Eine südliche 220-kV-Leitung verläuft von Wehrendorf durch Krevinghausen nach Astrup, um dann nach Westen zu schwenken – durch Schledehausen und Wissingen nach Lüstringen.

„Die 110-kV-Leitung ist so, wie sie ist, momentan in einem Top-Zustand“, sagt Sprecherin Ruth Brand. „Es besteht überhaupt kein Bedarf, die anzupacken.“ Das müsse aber die zuständige Behörde entscheiden.

Die Regierungsvertretung Oldenburg ist zuständig für die raumordnerische Prüfung. Einfach ausgedrückt heißt das: Diese Behörde zeichnet am Ende einen Strich auf die Landkarte und legt damit fest, wo die neue Starkstromtrasse verlaufen soll. Wie genau diese letztlich aussieht, wird dann in einem Planfeststellungsverfahren festgelegt. Dabei wird beispielsweise entschieden, wo die einzelnen Masten stehen.

Doch zurück zur Entscheidung über den Trassenverlauf: Die betroffenen Kommunen und Organisationen – das Spektrum reicht von den Naturschutzbehörden bis zur Bundeswehr – werden angehört, sobald die Firma Amprion einen Antrag auf den Neubau der Trasse gestellt hat. Erst dann gebe es diese sogenannte Antragskonferenz, erklärt Bernhard Heidrich von der Regierungsvertretung Oldenburg. „Momentan ist also alles noch völlig offen und alles möglich“, betont Heidrich.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Beteiligten dem ersten Vorschlag von Amprion ohne Weiteres zustimmen werden. „Es deutet einiges darauf hin, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt“, sagt Heidrich vage.

In einem nächsten Schritt wird es also vermutlich ein Raumordnungsverfahren geben, bei dem Amprion verschiedene Varianten des Trassenverlaufs untersuchen lassen muss.

Warum dauert das alles so lange?

„Das hängt an Amprion“, sagt Bernhard Heidrich von der Regierungsvertretung Oldenburg. Bislang habe das Unternehmen bei der Behörde nämlich noch gar keinen Antrag gestellt. Deshalb gab es noch keine Antragskonferenz, und deshalb hat Bürgermeister Halfter auch noch keine Antwort auf seine Vorschläge erhalten.

„Bislang haben wir nur Gespräche mit Amprion, der Stadt und dem Landkreis Osnabrück geführt“, sagt Heidrich. „Erst muss Amprion seine Hausaufgaben machen“, so Heidrich. Das Unternehmen solle klären, welcher Trassenverlauf für die Anwohner am verträglichsten sei.

Wie ist der Zeitplan der Bundesnetzagentur?

Mag sein, dass die betroffene Gemeinde Bissendorf ungeduldig wird, weil Entscheidungen anstehen, die die Gemeinde direkt betreffen. Die Bundesnetzagentur sieht das anders. Bei ihr laufen die Planungen für alle auszubauenden Leitungen im Bundesgebiet zusammen. Auf der Homepage der Agentur steht, „dass ein Großteil der geplanten Leitungen später als erwartet in Betrieb gehen wird“. Zur Trasse zwischen Wehrendorf und Lüstringen ist hier aber zu lesen, dass die Leitung „zwei Jahre vor dem ursprünglich verkündeten Inbetriebnahmetermin“ fertig werden soll, nämlich 2017.

Was sagt eigentlich Bad Essen dazu?

„Man muss der Firma Amprion die Zeit geben, das ordentlich zu planen“, sagt Bürgermeister Günter Harmeyer. „Wir kennen das Thema hier seit Jahrzehnten.“ Die Wehrendorfer Umspannanlage sei eine der größten in der Region, so Harmeyer. Fünf große Leitungen laufen darauf zu. Zum geplanten Ausbau sagt er: „Wenn wir die Energiewende wollen, werden wir damit leben müssen.“

Wozu überhaupt der Ausbau der Hochspannungsleitungen?

Hintergrund ist die Energiewende. Der Strom, der in den Winkraftanlagen an den deutschen Küsten erzeugt wird, muss in den Süden der Republik transportiert werden. Das geht nur über Hochspannungsleitungen. Und die müssen nun zügig gebaut werden – so steht es im Energieleitungsausbaugesetz, das der Bund 2009 beschlossen hatte. 24 Projekte sind darin vermerkt – Nummer 16 betrifft die Strecke zwischen Wehrendorf und Gütersloh.