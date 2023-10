Trotz der fehlenden Erinnerung verurteilte das Amtsgericht den 46-Jährigen zu fünf Monaten Haft. Dagegen legte er Berufung ein – doch die wurde nun abgewiesen. In der Berufungsverhandlung schilderten die Zeugen, wie sie nach dem Besuch eines Clubs nachts nach Hause gingen. Als sie an einem Mann vorbeikamen, der sich in einem Hauseingang aufhielt, beleidigte dieser die Fußgänger, verschwand dann im Eingang. „Er kam wieder heraus mit einer Art Waffe in der Hand, ein Messer oder einen Schläger, lief uns hinterher und schrie: Ich bring euch um!“, so der Zeuge.

Frau leidet noch heute unter Vorfall

Das Paar rannte bis zur nächsten Kreuzung, querte die Straße und rief dann, als der Verfolger nicht mehr zu sehen war, die Polizei. Sie beschrieben das Haus, aus dem der Mann gekommen war. Hier wohnte der Angeklagte, der der Polizei durchaus bekannt war. Er wurde auch angetroffen, und zwar in einem Zustand, der eine Einweisung ins Ameos-Hospital zur Folge hatte.

Der jungen Frau ging es nach dem Vorfall, wie sie aussagte, sehr schlecht, noch heute leide sie darunter, sie gehe nachts nicht alleine raus und nicht mehr an dem Haus vorbei, wo der Vorfall geschah.

Verteidiger zweifelt Täterschaft an und fordert Freispruch

Für den Verteidiger war nicht eindeutig bewiesen, dass sein Mandant tatsächlich der Täter war. Das Paar hatte ihn nach einem Foto identifiziert, das die Polizei ihnen vorlegte, wobei eine mögliche Beeinflussung nicht auszuschließen ist. Die Täterbeschreibung des Zeugen stimmte nicht ganz mit dem Aussehen des Angeklagten überein, allerdings war es auch Nacht und beide hatten den Täter nur im Vorübergehen gesehen. Sein Verteidiger forderte Freispruch.

Sollte es zu einer Verurteilung kommen, sei eine Bewährungsstrafe angemessen, sagte er im Plädoyer. Sein Mandant sei durch die Kopfverletzung im November 2022 im Wesen erheblich verändert und viel ruhiger geworden. Eine Arbeitsstelle habe er in Aussicht.

Vorstrafenregister mit fast 30 Einträgen

Sowohl Staatsanwalt als auch Kammer sahen sich allerdings von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Es gebe keine Hinweise auf einen anderen Täter, so der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung, und die Tat passe zum früheren Verhalten des Angeklagten: „Die Vorstrafensituation ist erdrückend, Sie haben sich mehr als 25-mal strafbar gemacht.“ Die letzten beiden Verurteilungen 2022 betrafen ebenfalls Drohungen mit dem Tod. Der Angeklagte wurde aus der Haft vorgeführt, und dorthin ging es nach dem Urteil erst mal wieder zurück. Revision kann noch eingelegt werden.