Schüler der BBS Schölerberg erwirtschafteten Spenden und übergaben sie an „Antenne Niedersachsen hilft". FOTO: BBS Schölerberg/Kerstin Klefoth Spenden durch Cocktailmixen Berufsschüler aus Osnabrück helfen Kindern in der Ukraine Von Thomas Wübker | 21.07.2022, 17:54 Uhr

Schüler der BBS am Schölerberg in Osnabrück haben alkoholfreie Cocktails, Waffeln und mehr verkauft, um Kindern in der Ukraine zu helfen. Nun spendeten sie 1300 Euro.