Über 100 verschiedene Ausbildungsberufe im Handwerk gibt es in der Region Osnabrück. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Kirsten Neumann Welches Handwerk passt zu mir? Berufsorientierungstage der Handwerkskammer in Osnabrück am 6. und 7. Mai Von Arlena Janning | 29.04.2022, 13:48 Uhr

Am Freitag und Samstag in der kommenden Woche können sich Schüler bei der Handwerkskammer (HWK) in Osnabrück über die verschiedenen Ausbildungsberufe im Handwerk informieren.