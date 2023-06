Ob für Bäckereien, Fleischereien, die Gastronomie oder den Einzelhandel – das Osnabrücker Unternehmen Berner ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von Läden und Shops. Nach 110 Jahren ist jedoch nun Schluss. Das Unternehmen stellt seinen Betrieb ein. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Unternehmen besteht seit 110 Jahren Berner Ladenbau aus Osnabrück ist insolvent: 100 Mitarbeiter betroffen Von Arlena Schünemann | 01.06.2023, 17:57 Uhr

Nach 110 Jahren ist Schluss für Berner Ladenbau aus Osnabrück: Das Traditionsunternehmen ist zahlungsunfähig. Mit Beginn des Insolvenzverfahrens am Donnerstag, 1. Juni, stellt Berner den Geschäftsbetrieb ein. Der Insolvenzverwalter Malte Köster erklärt, wie es soweit gekommen ist und was das für die Beschäftigten in Osnabrück bedeutet.