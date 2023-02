Der gebürtige Berliner Michael Krüger verkauft Berliner Currywurst am Hauptbahnhof in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Imbissbude „Berlin Curry“ eröffnet Berliner Currywurst gibt es jetzt am Hauptbahnhof in Osnabrück Von Thomas Wübker | 02.02.2023, 10:33 Uhr

Die Berliner Currywurst ist ein Mythos. Es gibt sie nur in Berlin? Nein, seit dem 1. Februar wird sie auch in Osnabrück verkauft: In der Imbissbude „Berlin Curry“ von Michael Krüger am Hauptbahnhof.