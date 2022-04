Auch in der Jugendherberge in Bad Iburg wurden einige Schutzsuchende aus der Ukraine untergebracht. FOTO: Swaantje Hehmann 4000 Schutzsuchende aus der Ukraine Jetzt schon mehr Geflüchtete als nach der Flüchtlingskrise 2015 in der Region Osnabrück Von Jean-Charles Fays | 11.04.2022, 05:30 Uhr

Nie haben seit dem Zweiten Weltkrieg mehr Flüchtlinge in so kurzer Zeit Zuflucht in der Region Osnabrück gefunden: Rund einen Monat nach Beginn des Ukraine-Kriegs sind mehr Geflüchtete ins Osnabrücker Land gekommen als im gesamten Jahr 2016 infolge des Syrien-Kriegs. Das sind die größten Herausforderungen für mehr als 4000 Kriegsflüchtlinge in unserer Region.