Auf dem Scheck stehen noch 3200 Euro. Doch am Ende des Golfturniers von sechs Osnabrücker Unternehmen konnte sich Reinhard Höfelmeyer (rechts) vom Projekt „Wir starten gleich!“ über eine Spende von rund 4700 Euro freuen. (Von links) Reinald Budke-Homburg (HDI Agentur, Osnabrück), Axel Kaufmann (Lichtart, Osnabrück) Gregor Thier (Pro Office), Marc Große-Hartlage (Vela Dare), Hans-Joachim Graef (graef advertising) und Georg Landvogt (Druck- und Verlagshaus Fromm) hatten das Event organisiert. FOTO: Clasen Benefiz-Golfturnier im Dütetal Schulranzen für bedürftige Osnabrücker Kinder Von Michael Clasen | 28.08.2013, 10:36 Uhr

Kinder sollten die gleichen Startchancen in der Schule haben. Eigentlich. Doch was, wenn die Eltern kein Geld für den Kauf eines Schulranzen haben? Der Osnabrücker Verein „Wir starten gleich!“ hilft Erstklässlern aus bedürftigen Familien in Sechs regionale Firmen spendeten nun 4700 Euro, die bei einem Benefiz-Turnier im Osnabrücker Golfclub Dütetal zusammenkamen.