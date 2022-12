Schauspieler Ben Becker kommt für eine szenische Lesung nach Osnabrück. Foto: Daniela Pfeil up-down up-down Bekannter Schauspieler liest in Osnabrück Ben Becker widmet sich der Buchvorlage des Kino-Meisterwerks „Apocalypse Now“ Von Tom Bullmann | 30.12.2022, 12:22 Uhr

Das Buch „Herz der Finsternis“ von Joseph Conrad, das dem Filmregisseur Francis Ford Coppola als Vorlage für sein Antikriegs-Meisterwerk „Apocalypse Now“ diente, wird Ben Becker während einer szenischen Lesung am 5. Januar in der Osnabrückhalle vorstellen. Was den Zuschauer erwartet, verriet der bekannte Schauspieler nun im Gespräch mit unserer Redaktion.