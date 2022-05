Nicht kiffend am Steuer, aber unter Einfluss von Marihuana, stoppte die Autobahnpolizei Osnabrück einen Mann auf der A1. (Symbolbild) FOTO: imago/Rupert Oberhäuser Marihuana konsumiert "Bemerkenswert gute Laune": Autobahnpolizei Osnabrück stoppt Mann auf der A1 Von André Pottebaum | 09.11.2020, 17:09 Uhr

Die Autobahnpolizei Osnabrück hat am Sonntagmittag auf der A1 bei Holdorf einen 28-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen angehalten, der angab, am Vorabend Marihuana geraucht zu haben. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer per Haftbefehl gesucht werde. Außerdem fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana in seiner Unterhose.