Rund 260 Menschen nehmen an der Demo mit dem Motto „Gegen Rassismus und Nationalismus“ teil. FOTO: Jörg Sanders Kein Maulkorb von der Stadt Warum pro-russische Demonstranten in Osnabrück zum Ukraine-Krieg schwiegen Von Jörg Sanders | 11.04.2022, 16:00 Uhr

Rund 260 Menschen haben am Sonntag in Osnabrück an einer pro-russischen Demo teilgenommen. Die Ukraine und der Angriffskrieg Putins kamen nicht zur Sprache. Hatten die Demonstranten einen Maulkorb bekommen oder wichen sie bewusst diesem Thema aus?