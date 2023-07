Münster hat es geschafft, den Bestand an Sozialwohnungen stabil zu halten. Archivfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Sozialer Wohnungsbau Beispiel Münster: Wie Osnabrück seine Baulandpolitik umstellt Von Raphael Steffen | 26.07.2023, 06:00 Uhr

In Stadt und Landkreis Osnabrück gibt es immer weniger bezahlbaren oder gar sozialen Wohnraum. Das folgt einem bundesweiten Trend. Doch die Stadt will jetzt gegensteuern – und orientiert sich am Beispiel Münster.