Mitglieder des Rates verließen am Dienstagabend den Ratssitzungsaal, als Klimaaktivisten die Ratssitzung störten. Foto: Wilfried Hinrichs up-down up-down Ratssitzung kurz unterbrochen Verkehrswende: Was die Störer forderten und der Osnabrücker Rat schon tut Von Wilfried Hinrichs | 24.05.2023, 14:07 Uhr

Zwei Klimaaktivisten platzten mit Getöse in die Ratssitzung und schmetterten den Politikern ihre Wut über die Verkehrspolitik entgegen – offenbar ohne zu wissen, was der Osnabrücker Rat erst wenige Minuten zuvor beschlossen hatte. So kann der politische Diskurs nicht funktionieren.