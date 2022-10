Die Osnabrücker Studentinnen Sarah Baumann und Julia Schröder geben bei Instagram Tipps, wie Studenten ihren Uni-Alltag gut bewältigen können. Foto: Sarah Baumann/Julia Schröder up-down up-down Logo NEO Osnabrücker Studentinnen geben Tipps Mit Planung und Self-Care: So „boxt“ Du Dich gesund durch Dein Studium Von Catharina Peters | 30.10.2022, 09:31 Uhr

Klausurenstress, finanzielle Sorgen, private Probleme: All das kann Studierenden in ihrem Alltag begegnen. Um achtsamer durch das Studium zu kommen, haben sich die Osnabrückerinnen Sarah Baumann und Julia Schröder was einfallen lassen: Sie „boxen“ ihre Follower bei Instagram durch das Studium.