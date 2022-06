In Sutthausen wurde ein Kind angefahren. FOTO: (Symbolbild) IMAGO/snapshot-photography/K.M.Krause Von Pkw erfasst Leicht verletzt: Kind in Sutthausen angefahren Von Frank Wiebrock | 02.06.2022, 08:24 Uhr | Update vor 31 Min.

Laut Polizei wurde am heutigen Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Hermann-Ehlers-Straße in Osnabrück-Sutthausen ein Kind leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.