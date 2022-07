Mit dem größten Facebook-Manko hat Google dabei allerdings ziemlich gründlich gebrochen: Kontake werden in Circles (Kreise) einsortiert. So lässt sich der empfangene und – wichtiger – der ausgehende Nachrichtenstrom viel besser steuern. Der Chef ist nun nicht mehr ein Freund. War er ohnehin nie, auch wenn es auf Facebook oft so aussah. Und wenn die lange gefürchtete Freundschafts-Anfrage von Mama kommt, lässt sich diese bei Google+ dank Circles elegant und ohne dass Freunde oder Mama was merken verklappen.

Klar, das kann Facebook auch. Aber das funktionierte nie so leicht, so selbstverständlich wie jetzt auf Google+. Ohnehin, Facebook zu konfigurieren, das ist ein Kapitel für sich. Wo ist denn nur diese elende Einstellung versteckt? Warum ist sie nicht mehr da, wo sie gestern war? Und passiert überhaupt das, was ich erwarte, wenn ich das Häkchen setze? Facebook ist unübersichtlich geworden. Bei einem Sportler würde man sagen: fett. Und durch das Füllhorn neuer Funktionen hat sich diese Entwicklung auf Facebook noch verstärkt.

Dagegen mutiert bei Google eine vermeintliche Schwäche plötzlich zur Stärke: Die vielfältigen Onlineangebote haben zwar keine gemeinsame Oberfläche und auch kein einheitliches Bedienkonzept, dafür sind gmail, der Kalender, die Office-Anwendungen oder der Übersetzer über ein schlichtes graues Menü nur einen Klick entfernt. Ohne Google+ zu überfrachten. Die Bildverwaltung Picasa ist dagegen schon unauffällig, aber perfekt integriert. Facebook wirkt im direkten Vergleich unstrukturiert, unübersichtlich und überladen.

Punkten kann Google auch beimVideo-Chat. „Hangout“ funktioniert nicht nur, es macht sogar Spaß. Gut möglich, dass nach SMS, Chat, Facebook & Co. „Hangout“ die Zukunft des sozialen Netzwerks definiert: Computer hochfahren, „Hangout“ starten und mit seinen Freunden per Video verbunden zu zweit oder mehreren gemeinsam abhängen. Fast egal, wo man gerade ist. Cool. Was man von dem Facebook-Videochat nicht behaupten kann.

Also 4:0 für Google+? Nicht ganz. Für Facebook sprechen zwei gewichtige Punkte. Der leichtere von beiden: Googles Schnittstellen zur Außenwelt sind noch unterentwickelt, außerdem hat das Unternehmen viele Firmen vergnatzt, als es deren Profile löschte. Der andere sind die 800 Millionen Facebook- Nutzer. Was im Vergleich dazu noch auf anderen größeren und kleiner sozialen Netzwerken – einschließlich Google+ – aktiv ist, sind „Peanuts“.